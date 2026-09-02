Caltanissetta. Proposta di “Futura – Costruiamo insieme la Città”: trasformare alcune aree della città per migliorare la qualità degli spazi pubblici

CALTANISSETTA. Il New European Bauhaus 2027 è un progetto per trasformare alcune aree della città in una vera rete di infrastrutture verdi, capace di contrastare il caldo, gestire meglio l’acqua e migliorare la qualità degli spazi pubblici. Un’idea che potrebbe rendere Caltanissetta una città più verde, più vivibile e più resiliente ai cambiamenti climatici. La proposta è stata elaborata da Cristiano Curatolo, membro di ‘Futura – costruiamo insieme la Città”, ed è stata presentata il 26 agosto al Comune di Caltanissetta dal consigliere comunale Armando Turturici, in rappresentanza di Futura, affinché l’Amministrazione valuti la candidatura alla Connect NEB & Co-create NEB Open Call 2027, nell’ambito del New European Bauhaus. L’idea è utilizzare questa opportunità europea per sperimentare a Caltanissetta un nuovo modo di progettare gli spazi urbani: meno cemento e asfalto, più alberi, ombra, suolo permeabile e acqua trattenuta dove serve.

Non si tratta di una semplice operazione di piantumazione, ma una vera rete di infrastrutture verdi, con alberature mediterranee resistenti alla siccità, arbusti ed essenze capaci di creare un sottobosco urbano, aiuole drenanti e rain gardens, superfici permeabili, sistemi di raccolta delle acque piovane e irrigazione a basso consumo. Tra le aree che potrebbero diventare veri e propri laboratori di rigenerazione climatica sono state individuate Via Libertà, l’area tra Viale della Regione e Via Libertà nei pressi di Piazza Falcone e Borsellino, il parcheggio dell’ex Poste, il Parco Rosario Assunto e Corso Umberto. Il beneficio per la città sarebbe concreto: più ombra nelle strade e nelle piazze, temperature percepite più basse, maggiore biodiversità, migliore gestione delle piogge, meno superfici impermeabili e spazi pubblici più belli e vivibili.

E soprattutto, una scelta coerente con il clima della nostra terra: si tratta di progettare un verde che possa vivere anche con poca acqua. La pioggia, invece di essere considerata soltanto qualcosa da smaltire, può diventare una risorsa da raccogliere e utilizzare. Un albero significa ombra, un suolo permeabile significa acqua che rimane sul territorio, uno spazio verde ben progettato significa una città più piacevole da vivere. Questa proposta vuole mettere insieme tutte queste cose e trasformarle in una strategia per la città. Caltanissetta può essere un esempio di rigenerazione urbana mediterranea, capace di adattarsi al caldo e alla siccità e, allo stesso tempo, di restituire ai cittadini spazi pubblici più belli, verdi e accoglienti. Un’opportunità europea che può diventare, prima di tutto, un investimento sulla qualità della vita dei nisseni.

“Futura – costruiamo insieme la Città”