Santa Caterina. Da ottobre Antonino Fiaccato promuove un viaggio inedito tra chiese, angoli e luoghi di memoria

SANTA CATERINA. “A Ottobre prende il via un appuntamento imperdibile per riscoprire il nostro territorio e il nostro paese: un viaggio inedito tra le chiese, i luoghi della memoria e i vicoli nascosti della nostra città. Ogni settimana esploreremo insieme un monumento e un quartiere”.

Lo ha annunciato il già sindaco di Santa Caterina Antonino Fiaccato che, da sempre è un apprezzato studioso di storia locale. “Dopo anni di studi e ricerche, desidero condividere con la mia amata comunità fatti e particolari inediti sulle origini del nostro paese e sui nostri monumenti più importanti. Vi farò da guida nel cuore della memoria, camminando insieme a voi”.

Il già primo cittadino ha spiegato: “Il fine di questo percorso è duplice: non disperdere le nostre radici e invogliare i giovani allo studio e all’impegno civile, perché la cultura e la storia restano il miglior deterrente contro ogni forma di devianza. Le visite sono aperte a tutti, soprattutto a chi ha voglia di conoscere il passato di questa terra e riscoprirne la bellezza; un viaggio imperdibile nel cuore delle nostre radici sta per cominciare”.

Dunque, da ottobre parte una nuova e affascinante avventura alla scoperta del territorio caterinese: un itinerario inedito tra chiese, luoghi della memoria e i vicoli più nascosti della nostra città. Ogni settimana sarà esplorato un monumento e un quartiere. “Dopo anni di studi e ricerche, ho un grande desiderio: condividere con la mia amata comunità fatti e particolari inediti sulle origini del nostro paese e sui nostri monumenti più importanti. Vi farò personalmente da guida, camminando fianco a fianco nel cuore della memoria. Questo percorso ha un valore profondo: non disperdere la nostra storia e invogliare i giovani allo studio e all’impegno civile. Perché la cultura e la conoscenza restano il miglior deterrente contro ogni forma di devianza e il seme più bello per il nostro futuro. Le visite sono aperte a tutte e a tutti, soprattutto a chi ha voglia di riscoprire il passato e la bellezza della nostra terra”.