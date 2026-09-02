Dighe, via libera alla progettazione dell’interconnessione Disueri-Cimia. Colianni: «Infrastruttura fondamentale per la piana di Gela»

Via libera alla progettazione del rifacimento dell’interconnessione acquedottistica tra le dighe Disueri e Cimia, per un importo di oltre 1,17 milioni di euro. L’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha incontrato il team tecnico che ha presentato i rilievi aerofotogrammetrici di dettaglio e il documento d’indirizzo alla progettazione dell’intervento. Si tratta di un passo decisivo per avviare il progetto, nell’ambito del potenziamento e dell’efficientamento della rete idrica siciliana, grazie ai fondi stanziati con la legge regionale n. 29/2025, che ha autorizzato la spesa complessiva di 6,28 milioni di euro per consentire la tempestiva progettazione degli interventi infrastrutturali sulle dighe.

All’incontro con l’assessore Colianni hanno preso parte il dirigente generale del dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti, Arturo Vallone, l’ingegnere Francesco Morgia che è il responsabile unico del procedimento e l’ingegnere Giuseppe Grasso che lo affianca nella fase di progettazione, gli operatori economici incaricati delle attività propedeutiche alla progettazione: gli ingegneri Gaspare Di Salvo e Antonino Greco, che hanno curato la redazione dello stato di consistenza dell’infrastruttura e le indagini topografiche; il geologo Salvatore Torrisi, che si è occupato della redazione dello studio geologico e delle relative indagini propedeutiche; l’ingegnere Giuseppe Salvà Birbante, di Gigateck Associati, incaricato della progettazione dell’intervento. I tecnici hanno illustrato i risultati delle attività di rilievo sin qui eseguite, condotte mediante volo aerofotogrammetrico e rilievi di dettaglio lungo l’intero sviluppo della condotta di interconnessione, nonché i contenuti del documento di indirizzo alla progettazione predisposto dall’Ufficio del rup, che definisce gli obiettivi, i requisiti tecnici e i limiti economici entro cui dovrà essere sviluppata la successiva fase progettuale.

«Con queste risorse – commenta l’assessore Colianni – diamo concreto avvio alla progettazione di un’infrastruttura fondamentale per il comprensorio irriguo della piana di Gela. Il rifacimento dell’interconnessione tra le dighe Disueri e Cimia consentirà di eliminare le perdite che da anni interessano la condotta e di recuperare volumi d’acqua preziosi in un momento in cui il tema delle risorse idriche impone alla Regione il massimo impegno su tutte le infrastrutture strategiche. Ringrazio il rup, i tecnici e i professionisti incaricati per il lavoro sin qui svolto e per la puntualità con cui è stato condotto il quadro conoscitivo dello stato dell’opera. Nei prossimi giorni, inoltre, la nostra programmazione si muoverà anche sull’avvio delle progettazioni per le interconnessioni Ancipa-Pozzillo e diga Villarosa-Olivo».