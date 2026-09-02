Santa Caterina. Appello del sindaco alla cittadinanza: “Attenzione alle truffe, si contattino subito i Carabinieri”

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Natale ha reso noto alla cittadinanza caterinese che sono stati segnalati tentativi di truffa sul territorio. “Siamo in stretto contatto con la Stazione Carabinieri di Santa Caterina Villarmosa che sta monitorando la situazione” ha sottolineato il primo cittadino che ha invitato tutti a prestare massima attenzione a telefonate, messaggi o visite da parte di persone che si presentano come Carabinieri, Finanzieri, appartenenti alle Forze dell’Ordine o che utilizzano qualsiasi altra falsa identità per ottenere denaro, informazioni personali o l’accesso alle abitazioni.

“Le finalità di questi raggiri – ha spiegato il primo cittadino – possono essere diverse: approfittare dell’assenza della persona dall’abitazione per commettere furti oppure acquisire il numero di cellulare per tentare successive truffe telefoniche, come già accaduto nei giorni scorsi con falsi appartenenti alle Forze dell’Ordine”.

Giuseppe Natale ha raccomandato:

– Non fornire dati personali, codici, informazioni bancarie o denaro.

– Non consentire l’accesso a sconosciuti in casa.

– In caso di dubbio, contattare immediatamente il 112 o la Stazione Carabinieri di Santa Caterina Villarmosa.

Nel contempo, il sindaco ha invitato la popolazione a condividere l’avviso – appello, soprattutto con le persone anziane e più vulnerabili, affinché nessuno possa cadere vittima di questi tentativi di truffa”.