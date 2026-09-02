Caltanissetta. Significativa partecipazione del Rotary Club alla visita guidata “Caltanissetta, la Città di Francesco II Moncada”

CALTANISSETTA. Significativa partecipazione del Rotary Club Caltanissetta alla visita guidata “Caltanissetta, la Città di Francesco II Moncada”, nell’ambito dell’iniziativa “Le Notti di BCsicilia”. Una serata brillantemente condotta dagli storici del territorio Luigi Santagati e Rosanna Zaffuto Rovello, che hanno accompagnato i partecipanti in un affascinante percorso alla riscoperta della Caltanissetta dei Moncada, tra storia, architettura e preziose testimonianze del passato.

Particolarmente significativa la presenza di Donna Isabella Moncada di Paternò, che ha rivolto un caloroso saluto ai partecipanti. All’iniziativa hanno preso parte diversi Club Service e associazioni cittadine, rappresentati da Silvia Palmeri, Presidente Inner Wheel; Irene Collerone, Presidente Rotary Club Caltanissetta; Fabrizio Lo Porto, Presidente Lions Club Caltanissetta; Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia; Giuseppe Giugno, Presidente dell’Associazione Alchimia; Nunzio Rinaldi, Presidente Lions Club Caltanissetta dei Castelli; Gabriella Urso, Presidente Club Garden “La Ferula”.

Un’importante occasione di condivisione, collaborazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale nisseno, nel segno dell’impegno comune dei Club Service e delle associazioni per la promozione e la conoscenza del nostro territorio.