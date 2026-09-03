3 settembre 1982, trucidati il generale Dalla Chiesa, la moglie e la scorta: 44° anniversario

La sera del 3 settembre 1982, il generale Carlo Alberto DALLA CHIESA viene ucciso in un agguato mafioso, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. Una strage che Rai ricorda nel giorno del 44° anniversario, giovedì 3 settembre, a partire da Rai Storia che alle 16 – con il doc per il ciclo “La Grande Storia. Anniversari” – ripercorre la storia e la carriera del generale, con l’introduzione e il commento di Paolo Mieli. Le testate del Servizio Pubblico dedicheranno copertura informativa alla ricorrenza: in particolare la redazione della TgR Sicilia seguirà tutte le iniziative in programma nella giornata dell’anniversario. La redazione della Tgr Abruzzo curerà servizi e approfondimenti nel corso dei Telegiornali. La piattaforma di RaiPlay, nella sezione Cinema, serie Tv, documentari, propone la serie “Il nostro generale” di Lucio Pellegrini e Andrea Jubline, e il film di Giuseppe Ferrara “Cento giorni a Palermo”. Nella sezione Teche saranno disponibili il prodotto unico “Effetto

DALLA CHIESA “. La sezione Kids avrà, invece, il film “Le stelle di Dora”, diretto da Ciaj Rocchi e Matteo Demonte.

RaiPlay Sound rende disponibile una selezione di programmi e materiali d’archivio per ricordare la figura di Carlo Alberto

DALLA CHIESA attraverso interviste, reportage e approfondimenti. Tra i contenuti ” DALLA CHIESA , un generale in Sicilia”, raccolta di alcune delle sue rare interviste; l’approfondimento di “Wikiradio”, a cura di Lirio Abbate; “Effetto DALLA CHIESA “, reportage realizzato da Joe Marrazzo poche settimane dopo la strage di via Carini; lo speciale del Tg1 “Storia di un eroe”. Rai Radio1 ricorderà il generale DALLA CHIESA con servizi nelle principali edizioni dei Gr e con approfondimenti nei programmi, mentre su Rai Radio3 saranno “Fahrenheit” alle 15.00 e “Wikiradio. Le voci della storia” alle 14 a rendere omaggio alla figura di DALLA CHIESA Infine, la ricorrenza sarà ricordata da Televideo (direzione Pubblica Utilità) in “Almanacco Accadde oggi”, a pagina 410.