Emergenza caldo nelle scuole, ma non a Montedoro. Il sindaco Bufalino: “Aule tutte climatizzate”

MONTEDORO. Mentre in tutta Italia si discute di posticipare l’inizio della scuola a causa del caldo record, a Montedoro possiamo guardare con serenità all’anno scolastico che sta per iniziare. Ad affermarlo è stato il sindaco Renzo Bufalino.

“La nostra scuola – ha aggiunto il primo cittadino montedorese – è infatti tra le poche del territorio dotata di climatizzatori in tutte le aule, un investimento che questa Amministrazione ha fortemente voluto perché la sicurezza e il benessere dei nostri bambini e ragazzi vengono prima di tutto.

Il diritto allo studio passa anche da questo: aule in cui si possa stare bene, indipendentemente dalle temperature esterne. In un’estate come questa, che ha fatto registrare valori record, non è un dettaglio ma una scelta di responsabilità”.