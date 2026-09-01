Caltanissetta. Attestazioni di stima all’Asp dal Console del Belgio per l’assistenza prestata ad un cittadino belga dal CPA (Centro di Pronta Accoglienza)

CALTANISSETTA. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha accolto con profonda soddisfazione e orgoglio una significativa attestazione di stima giunta in questi giorni, che testimonia l’eccellenza professionale e il profondo valore umano con cui i propri operatori svolgono quotidianamente il servizio sanitario. La Direzione Generale ha inteso condividere pubblicamente questi sinceri apprezzamenti per il lavoro svolto dalla struttura aziendale sottolineando come tali complimenti risultino maggiormente graditi poiché frutto di un’osservazione sui servizi oggettiva e completamente scevra da localismi e condizionamenti di qualsiasi natura.

Il prestigioso riconoscimento è giunto direttamente dal Console del Belgio, che attraverso una nota ufficiale ha indirizzato un sentito ringraziamento al referente medico dottor Pasquale Chirico Pratticò. L’autorità consolare ha voluto esprimere il proprio plauso per la grande professionalità e tempestività dimostrate dalle équipe del CPA (Centro di Pronta Accoglienza) nell’assistenza e nella cura prestate a un cittadino belga, confermando l’efficienza dei servizi territoriali anche in contesti di rilevanza internazionale.