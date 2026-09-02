Open Fiber: ripristinata la connettività nelle aree colpite dagli incendi in Provincia di Palermo

A seguito degli incendi che hanno interessato diversi centri urbani della provincia di Palermo ricadenti nell’area delle Madonie, nel corso della nottata Open Fiber ha completato gli interventi provvisori necessari al ripristino dell’infrastruttura di rete danneggiata. Non appena le condizioni di sicurezza hanno consentito l’accesso alle zone coinvolte, il personale tecnico ha avviato le attività di verifica e riparazione della rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), operando con la massima priorità e rapidità per ripristinare il regolare funzionamento delle connessioni.

A causa dell’entità del danno e della sua estensione tra i Comuni di Polizzi Generosa e Castellana Sicula, i tecnici hanno provveduto al ripristino dei cavi bruciati in attesa del completamento degli interventi definitivi di ricostruzione dell’infrastruttura. «Grazie agli interventi effettuati, già da stanotte è stato possibile ristabilire i servizi di connettività, garantendo nuovamente a tutti gli utenti l’accesso alla rete ultraveloce», afferma Pierluigi Carbone, Regional Manager Sicilia di Open Fiber.

Open Fiber ha già provveduto ad informare le Amministrazioni comunali degli interventi attualmente in corso e quelli completati. La società continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, assicurando il proprio impegno per la piena efficienza dell’infrastruttura nelle aree interessate.