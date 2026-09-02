Sutera. Il sindaco ha incontrato l’assessore regionale all’Istruzione per impedire la chiusura della scuola media

SUTERA. Il Sindaco di Sutera Carmelo Salamone ha incontrato l’Assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, al quale ha sottoposto la questione della chiusura scuola media, legata al ridotto numero di alunni. Il Sindaco ha espresso, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, le preoccupazioni della comunità per le conseguenze sulle famiglie e sul futuro del paese.

Il calo demografico e lo spopolamento che colpiscono le aree interne e i piccoli comuni lasciano ferite che, con il tempo, diventano sempre più difficili da rimarginare. Se questa tendenza dovesse continuare, Sutera rischierebbe di perdere progressivamente la presenza stessa della scuola, con tutto ciò che questo significa: maggiori difficoltà per le famiglie, meno opportunità per i ragazzi e un ulteriore ostacolo per chi desidera costruire qui il proprio futuro.

L’Amministrazione comunale è determinata a fare quanto nelle proprie possibilità per contrastare questa tendenza e lavora intensamente per rendere Sutera un borgo attrattivo per chi desidera tornare per chi vuole poter restare. Un impegno che richiede di difendere i servizi essenziali e creare le condizioni perché abitare il nostro paese sia una scelta concretamente possibile, soprattutto per le giovani famiglie.

“Ringraziamo l’Assessore Turano e l’on. Giancarlo Cancelleri per la disponibilità e per aver ascoltato le esigenze della nostra comunità – ha concluso il sindaco – Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e continueremo a seguire la questione con determinazione, tenendo informata la cittadinanza”.