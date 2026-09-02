Emergenza incendi in Sicilia. Tanasi (Codacons): “Ricompense fino a 50 mila euro per chi fornisce informazioni per identificare gli incendiari”

La Sicilia continua a fare i conti con l’emergenza incendi e Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons, chiede un cambio di passo nella lotta contro chi appicca deliberatamente il fuoco e mette in pericolo territori, abitazioni e vite umane. Sono numerosi gli interventi che stanno impegnando Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione civile e volontari in diverse aree dell’Isola. Ogni rogo lascia dietro di sé ettari di vegetazione distrutta, danni all’ambiente e rischi enormi per chi vive e lavora nei territori colpiti.

“Non possiamo continuare ogni estate a contare gli ettari andati in fumo – afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons –. Chi incendia volontariamente il territorio deve sapere che non può contare sul silenzio e sull’indifferenza. Chiediamo alla Regione Siciliana e ai Comuni di valutare, nel rispetto della normativa vigente, una ricompensa fino a 50.000 euro per chi fornisca alle autorità informazioni concrete e decisive che permettano di identificare gli incendiari”. Per Tanasi serve una collaborazione più forte tra cittadini e istituzioni, affinché chi è in possesso di informazioni utili abbia il coraggio di rivolgersi alle autorità e contribuire all’individuazione dei colpevoli.

“La prevenzione è fondamentale, ma da sola non basta. Bisogna riuscire a individuare e perseguire chi provoca volontariamente questi disastri. Difendere il territorio significa anche tutelare Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione civile, volontari e tutti coloro che ogni giorno affrontano le fiamme mettendo a rischio la propria incolumità” – prosegue Tanasi. Il Codacons annuncia inoltre che chiederà di costituirsi parte civile nei processi contro gli incendiari, per portare anche nelle aule di giustizia la voce dei cittadini e dei territori colpiti.

“Chi distrugge intenzionalmente il patrimonio ambientale siciliano deve sapere che lo Stato, le istituzioni e la società civile non resteranno a guardare. Non possiamo rassegnarci a vedere la Sicilia bruciare. Ognuno deve fare la propria parte e chi dispone di informazioni utili deve avere il coraggio di parlare.” – conclude Tanasi.