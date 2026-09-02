Tragico impatto moto – camion: centauro morto sul colpo

Un centauro è deceduto sul colpo in un incidente stradale avvenuto nell’Agrigentino e più precisamente lungo la SS 115 all’ingresso di Sciacca, in contrada Cava di Lauro. L’uomo, con la sua moto, proveniva da Ribera e, secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, nel violentissimo impatto avuto con il mezzo che si trovava nella corsia opposta, sarebbe morto sul colpo.

Per il centauro, che era in sella ad un’Aprilia 600, non c’è stato nulla da fare. Gli inquirenti stanno ora effettuando tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto.