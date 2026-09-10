San Cataldo. Il 12 e 13 settembre appuntamento con “Roma Imperiale: una passione che unisce”

SAN CATALDO. L’associazione Legio Decima Fretensis di San Cataldo da me presieduta e tutti i

soggetti (Collezione privata Diliberto, Associazione Diamond Event, Associazione

Cristo Revolution, Collezione privata Calà, Collezione Privata Scarlata, Associazione

Gladius, Sartoria teatrale dietro le quinte, Cavalieri sancataldesi 22) ideatori ed

organizzatori sono lieti di comunicare che i prossimi sabato 12 e domenica 13

settembre presso la Villa comunale di San Cataldo si svolgerà l’evento “Roma

imperiale: una passione che ci unisce”: una due giorni di rievocazione storica con

accampamento romano, marce ed addestramenti, didattica, cavalli, momenti di living

history, corteo storico e tanto altro ancora.

Saranno ospiti della manifestazione il maniscalco Angelo Giunta, il maestro

cesellatore Giuseppe Cialone, l’Associazione Nocte tempore con i suoi falchi, i

tamburi dello stretto, la Legio Decima Fretensis Coh I di Serradifalco. Una

manifestazione che vede la sinergia tra il comune di San Cataldo, la locale

associazione turistica pro loco e tanti appassionati e sponsor privati senza i quali tale

evento non si sarebbe potuto realizzare.

Nelle serate di sabato e domenica presso la villa comunale sarà, inoltre, allestita

un’area food.