San Cataldo. Il 12 e 13 settembre appuntamento con “Roma Imperiale: una passione che unisce”

SAN CATALDO. L’associazione Legio Decima Fretensis di San Cataldo da me presieduta e tutti i
soggetti (Collezione privata Diliberto, Associazione Diamond Event, Associazione
Cristo Revolution, Collezione privata Calà, Collezione Privata Scarlata, Associazione
Gladius, Sartoria teatrale dietro le quinte, Cavalieri sancataldesi 22) ideatori ed
organizzatori sono lieti di comunicare che i prossimi sabato 12 e domenica 13
settembre presso la Villa comunale di San Cataldo si svolgerà l’evento “Roma
imperiale: una passione che ci unisce”: una due giorni di rievocazione storica con
accampamento romano, marce ed addestramenti, didattica, cavalli, momenti di living
history, corteo storico e tanto altro ancora.
Saranno ospiti della manifestazione il maniscalco Angelo Giunta, il maestro
cesellatore Giuseppe Cialone, l’Associazione Nocte tempore con i suoi falchi, i
tamburi dello stretto, la Legio Decima Fretensis Coh I di Serradifalco. Una
manifestazione che vede la sinergia tra il comune di San Cataldo, la locale
associazione turistica pro loco e tanti appassionati e sponsor privati senza i quali tale
evento non si sarebbe potuto realizzare.
Nelle serate di sabato e domenica presso la villa comunale sarà, inoltre, allestita
un’area food.
di Redazione 3 Gio, 10/09/2026 - 12:40