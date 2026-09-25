San Cataldo. Convocato per il 30 settembre il Consiglio comunale tra variazioni di bilancio e democrazia partecipata

SAN CATALDO. Il Consiglio comunale di San Cataldo è convocato per il prossimo 30 settembre 2026, alle ore 18:00, presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi” (primo piano del Palazzo Comunale), sotto la presidenza di Romeo Bonsignore. La seduta sarà dedicata all’analisi di diversi punti programmatici che spaziano dalla gestione finanziaria dell’ente a proposte di carattere sociale e culturale, con un focus particolare sull’adeguamento delle infrastrutture scolastiche.

Punti all’Ordine del Giorno:

Variazioni di Bilancio (Punto 2): Il Consiglio esaminerà la variazione al bilancio di previsione 2026/2028, anno in corso, con riferimento all’applicazione delle quote di avanzo di amministrazione accantonato, vincolato e destinato agli investimenti derivanti dal rendiconto dell’esercizio 2025.

Democrazia Partecipata (Punto 3): Sarà discussa una proposta di modifica del regolamento comunale per il funzionamento di forme di democrazia partecipata.

Commissione d’Indagine (Punto 4): È prevista la valutazione di un’ulteriore proroga di giorni 60 per permettere la conclusione dei lavori della Commissione Consiliare di Indagine istituita in data 16 marzo 2026.

Iniziative Sociali e Lavoro (Punti 5, 6 e 7): Verranno discussi tre ordini del giorno presentati dal consigliere del gruppo “Riprendiamoci la Città) di Giampiero Modaffari, riguardanti:

L’attuazione della Legge 166/2016 per il contrasto allo spreco alimentare e l’incremento della solidarietà social: “Costruire una San Cataldo che non lascia indietro nessuno. “Nel piatto di ogni cittadino, zero sprechi, più solidarietà”. La definizione di clausole sociali e criteri premiali negli appalti comunali a sostegno dell’occupazione giovanile (under 36), la parità di genere e dell’inclusione delle categorie protette. L’avvio di un percorso tecnico-consiliare per l’adozione del regolamento comunale relativo alla “Carta Europea della Disabilità” (Disability Card).

Edilizia Scolastica (Punto 8): Un punto centrale della seduta riguarderà gli interventi urgenti per la climatizzazione, l’adeguamento climatico degli edifici scolastici e stanziamento di risorse regionali.

Toponomastica e Cultura (Punto 9): Sarà discussa una mozione di indirizzo unificata per le intitolazioni toponomastiche in memoria del già Sindaco Cav. Vittorio D’Addeo, dell’Ing. Emma e dell’Avv. Falzone, e per l’adesione al progetto “La strada degli scrittori”.

La seduta si aprirà con le comunicazioni della prima mezz’ora e la nomina degli scrutatori.