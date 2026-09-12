Rybakina vince gli US Open, è la nuova numero 1 del mondo

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Elena Rybakina trionfa agli US Open e festeggia nel migliore dei modi la conquista del numero 1 nel ranking Wta. La 27enne kazaka, testa di serie numero 2, oggi 13 settembre in finale supera la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del tabellone e campionessa uscente, per 6-4, 5-7, 6-2 in 2h21'. Rybakina conquista il 14esimo titolo della carriera e il terzo in un torneo dello Slam, dopo i successi ottenuti a Wimbledon 2022 e agli Australian Open 2026. "Sono venuta qui a giocare negli ultimi 10 anni, non avevo mai avuto successo su questo campo. Non ci ero mai andata nemmeno vicina, ora è incredibile: amo New York più che mai", le parole della vincitrice. La nuova numero 1 del ranking Wta è la terza giocatrice dal 2000 ad oggi a vincere Australian Open e US Open nella stessa stagione: la doppietta recentemente è riuscita a Angelique Kerber (2016) e, appunto, Sabalenka (2024). Rybakina ottiene l'ottavo successo in 18 match contro Sabalenka, che conduce 10-8 nei testa a testa ma ha perso gli ultimi 3 pesantissimi confronti diretti sempre in finale: alle WTA Finals, agli Australia Open 2026 e oggi agli US Open. "Complimenti a Elena, goditi questa vittoria. Lascia un po' di spazio anche a me, così posso vincere anche io qualche torneo…", le parole di Sabalenka che, nella cerimonia di premiazione, cancella le lacrime versate a fine match e cerca di sorridere.

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