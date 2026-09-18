Roma, studente 13enne spruzza spray urticante e accoltella la prof: vittima non in pericolo di vita

(Adnkronos) – Uno studente di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa, ferendola. E' accaduto stamane all'istituto Giovanni Verga al quartiere Collatino di Roma. L'istituto è una scuola secondaria di primo grado e si trova in via Giovanni Gussone 5. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Centocelle.Prima di colpire la docente il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante e, successivamente, l'avrebbe ferita con il coltello. La vittima, in stato di shock, non sarebbe in pericolo di vita. "E’ inaccettabile dover commentare nuovamente un gravissimo fatto di cronaca ai danni di un insegnante – sottolinea in una nota la Gilda degli Insegnanti – Questi atti intollerabili rappresentano un’aggressione diretta non solo alla persona ma a tutta l’istituzione scolastica e al ruolo della funzione docente. Stiamo assistendo progressivamente all’erosione dello spazio professionale dell’insegnante e all’involuzione del rapporto scuola – famiglia. La scuola non deve trasformarsi in un territorio di scontro ma deve rimanere un luogo sicuro di formazione, rispetto e crescita civile. La Gilda degli Insegnanti esprime solidarietà nei confronti della collega".

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