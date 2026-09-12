Roma, restaurati colonnato e facciata Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede storica Camera Commercio

(Adnkronos) – Dopo cinque mesi di restauro conservativo, la facciata e lo scenografico colonnato del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede storica della Camera di Commercio di Roma, tornano in tutta la loro imponenza e bellezza e vengono restituiti alla città, ai suoi cittadini e alle migliaia di turisti, provenienti da tutto il mondo, che ogni giorno attraversano piazza di Pietra. L’evento è stato suggellato ieri sera da un concerto con protagonisti il coro e l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma che hanno suonato i Carmina Burana, uno dei capolavori sinfonici più celebri del Novecento, composto da Carl Orff. Accanto alla musica si è svolta anche la proiezione di un gioco di luci sulle undici colonne corinzie, vere protagoniste dell’evento. Non si è trattato, quindi, solo della presentazione di un lavoro di recupero architettonico, ma di un evento pensato per riportare l’attenzione su un patrimonio storico e culturale inserito pienamente nella vita quotidiana di Roma. Il Tempio e l’Istituzione camerale del resto, ricorda la stessa Cciaa, hanno fatto molta strada insieme dall’ormai lontano 1874, anno in cui veniva sancita la proprietà dell’immobile stessa alla stessa Camera di Commercio di Roma. Costruito nel 145 d.C. da Antonino Pio e dedicato all’Imperatore Adriano, il Tempio si è trasformato nei secoli adattandosi alle esigenze espresse dalla collettività: fortificato nel Medioevo dai Colonna a difesa della porzione più centrale della città, divenne sede di attività filantropiche nel Cinquecento, Dogana di terra pontificia nel Seicento, sede della Camera di Commercio e della Borsa Valori nell’Ottocento. Si tratta di un luogo speciale, dove convivono memorie del passato, attività del presente e progettualità per il futuro, e che negli anni è divenuto luogo privilegiato per il dibattito culturale, economico e sociale su temi di forte rilevanza che riguardano la città di Roma e l’intero Paese. L’Hadrianeum è stato testimone di quasi 2mila anni di evoluzione della città e ha conosciuto, esso stesso, innumerevoli trasformazioni in termini di caratteristiche urbanistiche e funzionali, mantenendo sempre la capacità di adattarsi alle esigenze della città eterna. Oggi rimangono 11 colonne corinzie lungo il lato nord, alte 15 metri e del diametro di 1,44 metri, innalzate sopra un podio di peperino alto 4 metri (in origine rivestito di marmo). Le 11 colonne del Tempio sono la serie più lunga di colonne rimaste in piedi di epoca romana. Da maggio 2022 a settembre 2023, l’esposizione temporanea della statua monumentale di oltre due metri di altezza dell’imperatrice Vibia Sabina, moglie di Adriano e figura centrale nella vita politica e istituzionale di Roma (oggi conservata presso i Mouseia di Villa Adriana) è stata l’occasione per ribattezzare il luogo come Tempio di Vibia Sabina e Adriano. “Con questo restauro – afferma Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma – continuiamo nel processo di valorizzazione del Tempio, ovvero di uno dei monumenti più straordinari della Roma antica e contemporanea, nostra sede storica dal 1874. È il nostro dono alla città e a tutti quelli che amano Roma e che, dunque, consideriamo come cittadini romani. Valorizzare il Tempio di Vibia Sabina e Adriano significa, dunque, valorizzare anche l’attività delle migliaia di imprenditori romani che qui trovano la loro 'casa'. Il restauro si inserisce nel quadro di una più ampia linea strategica di intervento che caratterizza l’operato della Camera di Commercio". "La nostra Istituzione ha assunto, da tempo, un ruolo attivo nella promozione della cultura come motore di crescita sociale ed economica della Capitale, insieme al turismo e all’innovazione, guidata dalla convinzione che esse rappresentino leve strategiche di sviluppo. Per questo – conclude Tagliavanti – la Camera di Commercio di Roma è impegnata, insieme alle altre Istituzioni del territorio, a costruire un’offerta culturale ricca, diversificata e di qualità, a beneficio di cittadini e imprese”.

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