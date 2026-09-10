Ripescate Real Gela in Promozione, Atletico Nissa e Campofranco in Prima Categoria; ecco i gironi delle Nissene

Rivoluzione importante, quella che s’è avuta nella geografia del calcio dilettantistico provinciale a 11 dopo gli avvenuti ripescaggi nei campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria.

Nel dettaglio, in Promozione è stato ripescato il Real Gela. La compagine gelese, che non era mai arrivata a giocare in questa categoria, lo farà in un girone nel quale sono state inserite anche le altre due nissene della Promozione, e cioè Serradifalco Calcio e Sommatinese. Le tre nissene sono state inserite nel girone D di Promozione che comprende:

ATLETICO MEGARA 1908, A.S.D. BARRESE, CASMENARUMCOMISO 1962 ASD, CASSIBILE FONTANE BIANCHE, POL.D. CITTA DI CANICATTINI, FRIGINTINI, A.S.D. NOTO FC 2021, PRO RAGUSA, A.S.D. QAL AT, A.S.D. RAGUSA BOYS, A.S.D. REAL GELA, A.S.D. S.ANNA ENNA, MEGARESE, SANTA CROCE SOCCER, F.C.D. SERRADIFALCO e SOMMATINESE CALCIO.

In Prima Categoria invece, sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione regionale per i “Ripescaggi”, il Consiglio Direttivo della Lnd Sicilia ha ripescato Atletico Nissa e Campofranco. Dunque, la società del presidente Salvatore Messina (nella foto) ce l’ha fatta ed è stata ripescata in Prima Categoria. Un risultato che, per altro, premia gli sforzi non indifferenti compiuti dalla stessa società nissena che questa estate si era rinforzata dotandosi di una rosa in grado di dire la sua sia per competere in Seconda categoria che in Prima Categoria.

Le Nissene della Prima Categoria si trovano nel Girone B: ACCADEMIA MAZZARINESE, ALESSANDRIA D.ROCCA 2016, ANIMOSA CIVITAS CORLEONE, ATLETICO CACCAMO, ATLETICO NISSA, BELSITANA, CAMPOFRANCO, CITTA DI CASTELLANA, A.S.D. GIOVANILE COLLESANO, U.S.D. PRIZZI, A.P.D. RIESI 2002, A.S.D. SPORTING TERMINI.

In Seconda Categoria, infine, le tre nissene presenti sono state inserite due nel girone B e una nel girone G. Nel girone B ci sono Caterinese e Delia. Questa la composizione del Girone: ATLETICO AGRIGENTO, A.S.D. BOVO MARINA MONTALLEGRO, CATERINESE 2023 A.S.D., A.S.D. CITTA DI CAMPOFELICE ROCCELLA, DELIA A.S.D., POL. SARACENO S.G. BOSCO, A.S.D. PRO RIBERA 1954, REAL FAVARA A.S.D., A.S.D. RIVER PLATANI, A.S.D. ROKKALIA, A.S.D. SOCC.TIRR. CERDA G. MACINA, UNIONE SPORTIVA TRABIA.

La terza, il Terranova è nel girone G, composto da: ATLETICO DREAM SOCCER, ATLETICO ROSOLINI, POL.D BORGO B VITTORIA, A.S.D. CANICATTINESE, F. C. ACADEMY SPORT EUBEA, ASD FOOTBALL CLUB ROSOLINI, MOTIA FUTURA ASD, NEW EREA A.S.D., A.S.D. P.F.R. REAL VILLASMUNDO, A.S.D. REAL PACHINO, A.S.D. SANCONITANA, SCICLI BRUFFALORI SSD ARL, A.S.D. US TERRANOVA, A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB.