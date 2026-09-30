Renzi lancia la Leopolda 2026: tra gli ospiti anche Fedez

(Adnkronos) – "Nei prossimi giorni il ritorno a Itaca, vale a dire alla Leopolda". L'annuncio è di Matteo Renzi che rivela come all'evento, previsto a Firenze dal 2 al 4 ottobre, parteciperanno "600 ragazzi iscritti alla scuola 'Meritare l’Europa'". "E' bellissimo essere tutti insieme, in tanti, alla Leopolda a riprenderci Itaca – spiega -. Ci saranno anche migliaia di persone che si alterneranno ad ascoltare i vari relatori. Ma anche a parlare: perché ci sarà uno spazio sabato di microfono aperto. Iniziamo venerdì alle 18 con un dialogo tra il Kraken e lo Sceriffo, il sindaco di Salerno Enzo De Luca che si confronterà con i ragazzi. Dopo lo Sceriffo, arriva un altro sindaco che però fa il professore: Alberto De Toni, sindaco di Udine. Quindi discuteremo di Acqua con Giulio Boccaletti ed Erasmo d’Angelis". "La cena sarà una cena speciale: nel decennale della legge sulle persone con disturbo allo spettro autistico saranno con noi gli amici de Il Tortellante di Modena. Tortellini buonissimi, l’idea ancora di più. Riprendiamo dopo cena con molti interventi tra cui segnalo quello dell’Archistar Massimiliano Fuksas, dell’uomo di Musk in Italia che si chiama Andrea Stroppa ed è una vecchia conoscenza della Leopolda, di Eugenio Giani, Valentina Tomirotti e molti altri amici che parleranno delle proposte che vogliamo lanciare. Prima di chiudere ci saranno due ring di confronto. In uno parleremo di social freezing con due nostre dirigenti che si confronteranno avendo idee diverse: Alessia Cappello e Stefania Saccardi. E poi sui diritti civili, nel decennale della legge, avremo un confronto/scontro tra Ivan Scalfarotto e Tommaso Cerno, il quale sostiene che la destra difenda i diritti più della sinistra. A seguire karaoke: boomer contro giovani. Chi vincerà? Nel dubbio riscaldo l’ugola". "Sabato mattina si parte con la rassegna stampa di Radio Leopolda guidata da Bobo Giachetti. Quindi al mattino ci saranno tanti interventi. Federico Marchetti racconterà la sua storia da giovane studente fuori sede a imprenditore di successo e consigliere di Re Carlo. Mario Calabresi dialogherà con Lisa Noja parlando del suo libro e anche del suo futuro. Andrea Tavecchio ci mostrerà i dati dell’arrivo di capitali dall’estero in Italia grazie alla nostra legge. Cristina Dell’Acqua ci incanterà – nella Leopolda terra di Ulisse – sul valore della cultura umanistica nel mondo di oggi. Fatima Sarnicola ci racconterà in modo straordinario le sue opinioni sul delicato tema delle adozioni oggi. Ma non ci saranno solo i giovani al centro: Roberto Bernabei ci parlerà di longevità che è uno dei temi politici più importanti. E ovviamente la questione energia sarà al centro con gli interventi di Davide Tabarelli e Renato Mazzoncini. Ci sarà spazio per un giro di microfono dalla platea dei giovani, degli amministratori e dei partecipanti. La mattinata sarà chiusa dall’intervento politico del bravo Michele De Pascale". "Nel pomeriggio -continua Renzi- si riparte con una girandola di interventi. Avremo lo spazio Europa con Sandro Gozi e il Pde, Maria Chiara Gadda in dialogo con lo chef stellato Simone Cantafio e Anna Prandoni, direttrice di Linkiesta Gastronomika, per il decennale della legge sullo spreco, due sindaci bravissimi come Michele Guerra di Parma e Massimo Zedda di Cagliari, un dibattito con straordinarie donne manager sul valore della leadership femminile, un dialogo su intelligenza artificiale tra Miriam Haart e Alessandro Tommasi, un dialogo sul futuro dell’Africa con Magatte Wade che racconta una storia diversa dagli altri sul continente nero, un focus sulle nuove forme di comunicazione in dialogo con Fedez e Ivan Grieco e poi con The Journalai e Matteo Hallissey, un focus sulla cultura con tra gli altri Francesco Siciliano e Leonardo Colombati". "Ci sarà lo spazio dedicato alle Primarie delle Idee con Tommaso Nannicini e un dibattito sul futuro di Casa Riformista con i protagonisti politici tra cui anche dirigenti non di Italia Viva quali Benedetto Della Vedova e Vincenzo Spadafora. Ma nel pomeriggio un incontro cui dedico molta importanza è quello con la Procuratrice Generale della Repubblica di Milano, Francesca Nanni, una straordinaria magistrata. La donna che ha riaperto il cazo Zuncheddu. E il caso Garlasco. La intervisterò personalmente io perché penso che la Nanni abbia molto da dire soprattutto ai ragazzi della scuola. Parleremo anche in altra sede del caso David Rossi ma vi prego di non perdere la chiacchierata con Francesca Nanni. La serata si chiuderà con una vera e propria verifica con i ragazzi di come è andata la giornata". "Domenica dopo la rassegna stampa di Bobo Giachetti si alterneranno sul palco molti amici a cominciare da parlamentari e consiglieri regionali. Ma anche Nico Gronchi presidente di Confesercenti in un momento nel quale le famiglie faticano a fare la spesa, Gigi De Palo per parlare di denatalità, Pietro Bartolo che è un mito per molti di noi, Gian Domenico Caiazza con il suo rigore garantista, Simone Uggetti ex sindaco di Lodi massacrato dai giustizialisti, la direttrice di Tog Antonia Madella e Matteo Bassetti. Poi saliranno sul palco una insegnate, una infermiera, un’agente per parlare della proposta della quattordicesima. E tanti altri interventi che non voglio annunciarvi prima. Vi segnalo solo che gli ultimi due prima di me saranno Tommaso Pellegrino che non è più consigliere regionale ma è un chirurgo straordinario e un modello per tutti quelli che vogliono sapere cosa significhi fare politica anche senza un incarico. E poi, subito prima di me, Stefano Bonaccini. È solo una prima bozza, ci saranno come sempre tante novità. Ma io vi ho scritto queste prime indicazioni solo per farvi assaggiare la grandezza della sfida di questa Leopolda in cui ci riprenderemo Itaca".

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