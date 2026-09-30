Pesca costiera: la graduatoria definitiva dei Piani di gestione locale. Sammartino: «Boccata di ossigeno per il comparto»

È stata pubblicata la graduatoria definitiva per la selezione dei Consorzi di gestione per la pesca artigianale (Co.ge.pa.). Sono 14 quelli individuati e saranno tutti finanziati per avviare il percorso dei Piani di gestione locale (Pgl), che interesseranno le diverse aree costiere della Sicilia e consentiranno di definire misure tecniche e regole di gestione condivise, costruite sulla base delle caratteristiche dei territori e delle esigenze del settore. I Consorzi lavoreranno insieme agli operatori della pesca e agli organismi di ricerca inseriti nell’Anagrafe regionale della ricerca scientifica nel settore ittico e dell’ambiente marino. Il contributo della ricerca sarà fondamentale per raccogliere e analizzare i dati necessari a definire le misure più adeguate per ciascuna area.

«Rafforziamo il ruolo delle reti tra imprese e organismi di ricerca – dice l’assessore Luca Sammartino – mettendo al centro uno sviluppo sostenibile della piccola pesca costiera. Un percorso che punta a tutelare le risorse ittiche e gli ecosistemi marini, favorendo una gestione più efficace delle attività. Una boccata d’ossigeno per i nostri pescatori che lavorano a servizio di un comparto in crescita grazie all’azione decisa del governo regionale».

La graduatoria è consultabile a questo link