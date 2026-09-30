Montedoro. Al via la raccolta solidale dei tappi a sostegno della Missione di Biagio Conte

MONTEDORO. Presso la boutique solidale Abitino Felice prende il via la raccolta di tappi di plastica a sostegno dell’iniziativa della Missione di Biagio Conte di Palermo. Raccogliamo tutti i tipi di tappi, purché siano di plastica!

Ad esempio:

• tappi delle bottiglie

• tappi dei detersivi

• tappi dei barattoli

• tappi dei vasetti, anche della Nutella

• tappi delle vaschette del gelato

• tappi dei contenitori di intonaco

• e qualsiasi altro tipo di tappo, purché sia in plastica.

Perchè raccogliere i tappi? L’iniziativa ha un duplice scopo: RICICLO: i tappi raccolti vengono avviati al recupero e trasformati in nuovi materiali. SOLIDARIETÀ: i tappi vengono pesati e il ricavato ottenuto dalla raccolta viene destinato alla Missione di Speranza e Carità “Biagio Conte”.

La responsabile di Abitino Felice, Debora Duminuco, dopo aver parlato con il signor Daniele Bellanca, responsabile della Missione a Mussomeli ha deciso di sposare questa importante iniziativa. Tanti paesi hanno aderito e Montedoro risultava ancora scoperta e Duminuco li ha contattati e allacciato collaborazione riconoscendone il grande valore sia ambientale sia solidale. Sarà una raccolta senza scadenza. La raccolta non ha una data di scadenza: sarà un’iniziativa permanente. Sarà quindi possibile portare i propri tappi presso Abitino Felice durante tutto l’anno.

Inoltre, saranno organizzati incontri di sensibilizzazione e informazione coinvolgendo scuole, chiesa e Comune, con l’obiettivo di far conoscere sempre di più il valore del riciclo e della solidarietà. Coinvolgerò anche le attività commerciali di Montedoro. L’’intenzione è quella di sensibilizzare e coinvolgere le attività commerciali del territorio, perché la partecipazione di tutti può davvero fare la differenza. Come afferma Debora Duminuco: «Insieme possiamo ottenere grandi risultati e aiutare chi ne ha bisogno, sposando le giuste e valide cause.»