Serradifalco. L’assessore Daria Pace promuove il progetto “Acqua per crescere”: “Incentivare sani stili di vita a scuola con percorsi di educazione civica e ambientale”

SERRADIFALCO. Un progetto di grande significato sul piano educativo e formativo, quello promosso dall’assessore comunale alla pubblica istruzione Daria Serafina Pace. “Si tratta – ha spiegato quest’ultima – di una iniziativa dedicata alla salute dei più giovani fortemente voluta e promossa da me al fine di incentivare stili di vita sani”.

Un concetto che Daria Pace ha declinato in questi termini: “Ritengo che, investire sulla salute dei bambini, significhi investire sul futuro della nostra comunità”. A scuola sarà installato gratuitamente un distributore di acqua microfiltrata e ad ogni studente sarà offerta una borraccia colorata. In tal modo, i vantaggi saranno diversi e al tempo stesso evidenti: ci sarà un abbattimento della quantità di bottiglie di plastica da smaltire, ma si registrerà anche un risparmio da parte delle famiglie che non avranno bisogno di comprare giornalmente la bottiglietta per i figli a scuola.

Inoltre, bevendo dalla borraccia, gli alunni serradifalchesi non ingeriranno microplastiche contenute nelle bottigliette. “Sarà a tutti gli effetti una lezione di educazione civica e ambientale con la quale la scuola stessa diventerà fulcro in termini di laboratorio educativo per i bambini che potranno, a loro volta, acquisire conoscenze, competenze e capacità sull’importanza e sul valore della risorsa idrica come valore aggiunto che non va in alcun modo sprecato da nessuno”.

Il progetto, denominato “Acqua per crescere”, si configura pertanto come un percorso progettuale che, nel momento in cui verrà avviato, consentirà agli alunni di maturare un profilo quanto più attento e sensibile possibile alle dinamiche sociali e culturali dell’ambiente.