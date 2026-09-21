Ragusa, trova un portafoglio con 2.900 euro in contanti e lo consegna ai Carabinieri

Un uomo di 52 anni di origini marocchine, residente nel Ragusano, ha trovato un portafoglio contenente documenti, carte di pagamento e circa 2900 euro in contanti, e lo ha portato al comando provinciale dei carabinieri . L’uomo ha rinvenuto il portafoglio su una colonnina di una stazione di servizio in contrada Majorana dimenticato da un utente della strada che, poco prima, probabilmente nella fretta, si era fermato per effettuare rifornimento. “Nonostante il 52enne dovesse recarsi sul posto di lavoro a Comiso, senza alcuna esitazione, ha deciso di tornare indietro e consegnare il portafoglio” dicono i carabinieri. Grazie ai documenti contenuti nel portafoglio, i militari sono riusciti a risalire all’identità del proprietario, un infermiere 41enne ragusano che lavora a Catania. Il proprietario è tornato in possesso del portafoglio constatando che non mancava nulla e ha ringraziato il marocchino. (ANSA).