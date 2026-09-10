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Principio di incendio aereo Easyjet, aeroporto Malpensa momentaneamente chiuso

AdnKronos

Principio di incendio aereo Easyjet, aeroporto Malpensa momentaneamente chiuso

Gio, 10/09/2026 - 19:17

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(Adnkronos) –
L'aeroporto di Milano Malpensa è momentaneamente chiuso dopo che un aereo della compagnia Easyjet in partenza per Praga, con a bordo 146 passeggeri, ha dichiarato un'emergenza per un principio di incendio mentre si trovava in fase di rullaggio su un raccordo dell’aeroporto. Immediata l'attivazione delle procedure di emergenza previste. I passeggeri sono stati evacuati dal velivolo tramite gli scivoli e risultano tutti illesi, fatta eccezione per due passeggeri lievemente contusi a seguito della discesa. Sono in corso le verifiche sull’aeromobile e le attività necessarie al ripristino della piena operatività dello scalo. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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