Principio di incendio aereo Easyjet, aeroporto Malpensa momentaneamente chiuso

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L'aeroporto di Milano Malpensa è momentaneamente chiuso dopo che un aereo della compagnia Easyjet in partenza per Praga, con a bordo 146 passeggeri, ha dichiarato un'emergenza per un principio di incendio mentre si trovava in fase di rullaggio su un raccordo dell’aeroporto. Immediata l'attivazione delle procedure di emergenza previste. I passeggeri sono stati evacuati dal velivolo tramite gli scivoli e risultano tutti illesi, fatta eccezione per due passeggeri lievemente contusi a seguito della discesa. Sono in corso le verifiche sull’aeromobile e le attività necessarie al ripristino della piena operatività dello scalo.

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