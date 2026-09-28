Podismo. A Canicattì alla 5^ edizione del Trofeo dell’Uva grandi risultati per gli atleti della Corri Serradifalco

A Canicattì, si è disputata la 5ª edizione del Trofeo dell’Uva, corsa podistica di 10 km, valida come 15ª prova del Grand Prix Sicilia 2026. Corri Serradifalco presente e protagonista, grazie a prestazioni solide degli atleti Master in una gara che, assegnando il titolo di squadra campione regionale di società Fidal, ha visto giungere da ogni parte della Sicilia i migliori atleti del panorama podistico siciliano.

Non a caso, è stata l’edizione canicattinese con il maggior numero di iscritti: ben 504. Grandi prestazioni per Calogero Genco (10º nella categoria SM45, con primato personale a una manciata di secondi sopra la soglia dei 40 minuti), Luigi Giardina (13º SM45 e personal best), Lillo Geraci (9º SM55), Mark Jansen (17º SM45), Gioacchino Calabrese (15º SM55 e nuovo record personale anche per lui), Michelangelo Cordaro (6º SM60), Giuseppe Vaccaro (8º SM60), Giovanni La Porta (17º SM60), Salvatore Vaccaro (6º SM65) e Giuseppe Tabone (50º SM45).

Questi invece gli atleti della Corri Serradifalco andati a podio: Fabrizio Aronica (3º SM35 e 11º assoluto), Leonardo Calabrese (3º SM60), Melina Piazza (1ª SF60) e Soraya Cipollina (1ª nella categoria Promesse). E infine la ciliegina sulla torta: la Corri Serradifalco si è classificata 5ª nella speciale classifica del Campionato Regionale di Società. Numeri che impressionano, se si considera che in Sicilia esistono 203 società sportive. (Foto di Repertorio – Corri Serradifalco).