Pallavolo serie C. La Santa Barbara di Sommatino riconferma Alessandra Fonte

La S. Barbara Sommatino è lieta di annunciare che Alessandra Fonte farà parte della rosa per il prossimo campionato di Serie C! Soprannominata da tutti “Sorriso”, Alessandra è una vera e propria veterana del nostro vivaio. Classe 2006, appartiene a quel gruppo che negli anni ha dovuto affrontare diverse avversità, vedendosi soffiare almeno un paio di titoli territoriali tra le restrizioni per il covid e altre peripezie, senza mai arrendersi.

La sua storia parla chiaro: a soli 11 anni era già una precocissima protagonista in prima squadra, oltre a dimostrarsi semplicemente straripante in tutte le categorie giovanili. Quest’anno per lei si apre un capitolo nuovo e stimolante: su indicazione del coach (nonché suo papà!), Alessandra cambia ruolo e accetta la sfida di diventare il nostro nuovo Libero.

È una scelta accolta con grande maturità, sostenuta da una straordinaria tecnica ormai scritta nel suo DNA. La sicurezza e la giusta carica arrivano sempre pallone dopo pallone! Le parole di Alessandra Fonte: “Accettare il ruolo di libero per questo campionato di Serie C è una sfida che affronto con tantissimo entusiasmo. Crescere in questo vivaio mi ha insegnato molto, soprattutto a superare i momenti meno fortunati degli anni passati. Metterò tutta la mia tecnica a disposizione della squadra e non vedo l’ora di scendere in campo e dare il massimo!”