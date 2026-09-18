Sicilia. Terzo settore, quasi tre milioni per progetti di rilevanza sociale e volontariato. Albano: «Sosteniamo la rete di solidarietà e inclusione»

Quasi tre milioni di euro per sostenere progetti e iniziative di rilevanza sociale promossi dagli enti del Terzo settore. Il dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana ha pubblicato, nell’ambito degli Accordi di programma sottoscritti con il ministero del Lavoro, l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze.

«Con questa misura – dice l’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali Nuccia Albano – mettiamo a disposizione risorse importanti per sostenere il prezioso lavoro degli enti del Terzo settore, che ogni giorno sono al fianco delle persone e delle comunità più fragili. Vogliamo rafforzare una rete di solidarietà e inclusione capace di dare risposte concrete ai bisogni del territorio, valorizzando il volontariato e la partecipazione. Le aree individuate dall’avviso affrontano alcune delle principali sfide sociali del nostro tempo, dalla povertà alle disuguaglianze, dalla violenza di genere all’inclusione delle persone con disabilità».

Nello specifico, si tratta di 2.786.477 euro destinati alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle fondazioni iscritte al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore). Ciascuna proposta dovrà avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi, svolgersi interamente nel territorio della Sicilia e avere un importo compreso tra 20 mila e 50 mila euro. Il contributo regionale coprirà fino al 90 per cento del costo totale del progetto, mentre il restante 10 per cento (o quota superiore) dovrà essere garantito sotto forma di cofinanziamento in liquidità da parte dei soggetti proponenti o da eventuali contributi di terzi.

Quattro le aree prioritarie d’intervento: il contrasto alla povertà e alla fragilità, che prevede la promozione del volontariato giovanile, il recupero delle eccedenze alimentari, il contrasto alla solitudine degli anziani, la prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e delle dipendenze; l’agricoltura sociale e sostenibile, con progetti di welfare comunitario e inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o in condizioni di svantaggio attraverso le attività agricole; la parità di genere ed empowerment, con la programmazione di interventi di prevenzione e contrasto a ogni forma di violenza, abuso o maltrattamento su donne, minori e giovani; infine, la riduzione delle disuguaglianze attraverso il supporto extrascolastico, tirocini di inclusione e azioni volte a sviluppare l’autonomia delle persone con disabilità.

Le istanze possono essere presentate, da enti singoli o in partenariato, entro il prossimo 30 ottobre, all’indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.

L’avviso è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana ed è consultabile a questo link.