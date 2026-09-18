Picchiano e rapinano una coppia di 80enni nel Palermitano, indagano i Carabinieri

Momenti di paura la notte scorsa per una coppia di ottantenni a Trappeto, nel Palermitano. Tre malviventi, armati e travisati, hanno fatto irruzione in casa della coppia facendosi consegnare soldi e gioielli in oro. Dopo avere picchiato entrambi si sono fatti consegnare il bancomat e il pin. I due coniugi sono stati trasferiti in ospedale dai sanitari del 118. Nonostante le percosse e i traumi le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sulla rapina indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. (Ter/Adnkronos)