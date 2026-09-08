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Noi Moderati, Maurizio Lupi ospite dell’Adnkronos domani alle 11

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Noi Moderati, Maurizio Lupi ospite dell’Adnkronos domani alle 11

Mar, 08/09/2026 - 12:48

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(Adnkronos) – Il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, domani, 9 settembre, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'Adn Talks', il format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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