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Nascosto nell’auto di una donna per entrare in Italia, 25enne tunisino muore sul traghetto verso Palermo

AdnKronos

Nascosto nell’auto di una donna per entrare in Italia, 25enne tunisino muore sul traghetto verso Palermo

Mar, 08/09/2026 - 17:11

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(Adnkronos) – Un giovane tunisino di 25 anni è morto nascosto in una vettura sul traghetto Tunisi-Palermo nel tentativo di entrare in Italia di nascosto. E' stata la proprietaria dell'auto, una giovane tunisina incensurata ad accorgersi della morte del giovane.  Al porto è arrivato il medico legale per un primo esame, il ragazzo era sprovvisto di documenti. La donna è stata poi fermata con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e trasferita al carcere di Pagliarelli di Palermo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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