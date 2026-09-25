Mountain bike, il talento di Matteo Burcheri si fa strada: podio a Comiso e occhi della Nazionale sul 14enne sancataldese



SAN CATALDO. Ha appena 14 anni, ma alle spalle ha già una stagione capace di proiettarlo tra i giovani più interessanti del mountain bike siciliano. Matteo Burcheri, atleta sancataldese della Race Mountain Caltanissetta, ha concluso la sua prima annata nella categoria Allievi con un altro risultato di prestigio: il terzo posto alla Borbonica Cup di Comiso.

Un podio che ha messo il sigillo su una stagione vissuta costantemente nelle posizioni di vertice e culminata anche con il secondo posto nella classifica generale della Coppa Sicilia.

A rendere ancora più importante l’appuntamento di Comiso è stata la presenza a bordo pista di alcuni rappresentanti dello staff tecnico della Nazionale italiana di mountain bike. A seguire da vicino i giovani atleti c’erano Mirko Celestino e Nadia De Negri, insieme a Gerlando Scrofani, referente nazionale per lo scouting.



Tra i ragazzi osservati c’era proprio Matteo Burcheri, che ha così avuto l’opportunità di mettersi in evidenza davanti ai tecnici impegnati nell’individuazione dei talenti emergenti e dei possibili protagonisti del futuro della disciplina.

Il risultato ottenuto a Comiso rappresenta dunque un altro tassello di un percorso di crescita che, nel corso della stagione, ha già regalato al giovane biker sancataldese diverse soddisfazioni.

Tra queste spicca soprattutto la conquista del titolo di campione regionale XCE, il Cross-Country Eliminator, specialità caratterizzata da gare brevi e particolarmente intense, con gli atleti impegnati in confronti diretti e successive eliminatorie fino alla finale.



Burcheri ha saputo distinguersi anche nelle prove tradizionali di cross country, affrontando tracciati sempre più impegnativi e mostrando progressivamente qualità tecniche, precisione nella guida e un buon controllo della bicicletta.

La prima stagione tra gli Allievi si chiude quindi con un bilancio importante: un titolo regionale, il secondo posto nella Coppa Sicilia, il podio di Comiso e, soprattutto, l’attenzione degli osservatori della Nazionale.

Per Matteo Burcheri si apre adesso una nuova fase del suo giovane percorso sportivo. A soli 14 anni, i risultati conquistati rappresentano soprattutto un punto di partenza per continuare a crescere e misurarsi con traguardi sempre più ambiziosi.