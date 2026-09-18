MotoGp, Acosta leader nelle libere e Bezzecchi sesto

(Adnkronos) – Il Gp d'Austria al Red Bull Ring si apre con le prime libere e con Pedro Acosta che trascina la Ktm al comando fermando il cronometro sull'1'29"851. Alle sue spalle sorprende Pol Espargaró (1'30"084) con la Ktm del team Tech3, che precede l'Aprilia di Jorge Martín, terzo in 1'30"159, dopo aver superato un problema meccanico a inizio turno. Segue in quarta posizione la Ducati di Marc Márquez (1'30"186), leader iridato concentrato sul passo gara che completa il poker di piloti spagnoli. Quinto tempo per il francese della Honda Johann Zarco (1'30"364) che si lascia alle spalle Marco Bezzecchi (1'30"381) con l'Aprilia. Più staccato Pecco Bagnaia, solo 18° a oltre un secondo da Acosta. Nel pomeriggio alle 15:00 via alle Pre-Qualifiche per decidere chi accederà direttamente alla Q2 del sabato.
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(Adnkronos) – Il Gp d'Austria al Red Bull Ring si apre con le prime libere e con Pedro Acosta che trascina la Ktm al comando fermando il cronometro sull'1'29"851. Alle sue spalle sorprende Pol Espargaró (1'30"084) con la Ktm del team Tech3, che precede l'Aprilia di Jorge Martín, terzo in 1'30"159, dopo aver superato un problema meccanico a inizio turno. Segue in quarta posizione la Ducati di Marc Márquez (1'30"186), leader iridato concentrato sul passo gara che completa il poker di piloti spagnoli. Quinto tempo per il francese della Honda Johann Zarco (1'30"364) che si lascia alle spalle Marco Bezzecchi (1'30"381) con l'Aprilia. Più staccato Pecco Bagnaia, solo 18° a oltre un secondo da Acosta. Nel pomeriggio alle 15:00 via alle Pre-Qualifiche per decidere chi accederà direttamente alla Q2 del sabato.