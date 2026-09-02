Mostra di Venezia, Giuli sul red carpet con pochette rossa e spilletta verde per la Palestina

(Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per il secondo anno di seguito, è arrivato su red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con i colori della Palestina, sebbene visibili solo ad uno sguardo molto attento: il look del ministro mostrava una pochette rossa e verde e una spilla verde sul bavero (l’anno scorso una spilla e il cravattino con il verde bianco e rosso e nero) su una camicia bianca e smoking nero. Secondo fonti ben informate interpellate dall'Adnkronos, si tratterebbe di un omaggio voluto.

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