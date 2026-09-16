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Morto a 112 anni, era l’uomo più anziano d’Italia

Redazione

Morto a 112 anni, era l’uomo più anziano d’Italia

Mer, 16/09/2026 - 13:22

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È morto ad Avigliano (Potenza) all’età di 112 anni Vitantonio Lovallo, per tutti ‘Zitòn’, che era l’uomo più anziano d’Italia. Nato nel 1914, viveva a Sarnelli, una frazione della città lucana, e aveva compiuto 112 anni lo scorso 25 marzo.

“Con profonda commozione saluto Vitantonio Lovallo, il nostro caro Zitòn, che con i suoi 112 anni ha rappresentato una memoria viva e preziosa della nostra comunità – dice all’ANSA il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca -. La sua lunga vita, attraversata con semplicità, forza e amore per la famiglia e per la sua terra, resterà nel cuore di tutti noi”. I funerali saranno celebrati giovedì 17 settembre, alle 10.30, nella chiesa di San Vincenzo Ferrer a Sarnelli. Dopo il rito, la salma sarà accolta nel cimitero di Lagopesole.

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