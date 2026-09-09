Migranti: 28 sbarcati nell’isolotto di Lampione, 274 in hotspot

Ventotto migranti sono arrivati nella notte sull’isolotto di Lampione, dove sono stati rintracciati dalla Guardia di finanza. Nel gruppo, composto da tunisini e algerini, ci sono quattro donne e tre minori. I migranti hanno riferito di essere partiti da Monastir, in Tunisia, dopo avere pagato 300 euro ciascuno per la traversata, affrontata su un gommone di circa dieci metri.

Una delle donne ha riportato una ferita a un braccio ed e’ stata successivamente accompagnata al poliambulatorio di Lampedusa. Nell’hotspot di contrada Imbriacola si trovano 274 ospiti, fra cui 108 minori non accompagnati. Oggi la partenza di 86 persone verso Porto Empedocle a bordo del traghetto Sansovino.