Migranti, crollo di arrivi a Lampedusa. Il sindaco: “100mila nel 2023, quest’anno 10mila”

(Adnkronos) – "La situazione dei migranti a Lampedusa è nettamente migliorata negli ultimi anni. Siamo passati dalle oltre 100 mila presenze del 2023 ai poco meno di 10 mila presenze al 31 agosto di quest'anno". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, a margine della due giorni organizzata a Pantelleria per la conclusione del Pnrr 'Isole verdi' alla presenza dei sindaci delle isole minori. "Gli arrivi sono in netto calo, ma è cambiata anche la gestione dell'hotspot e ciò che gravita attorno. Per ciò che, ad esempio, riguarda i servizi sanitari, i trasferimenti avvengono in maniera molto più veloce. Non c'è più la calca degli altri anni. C'è la presenza di Croce rossa che garantisce una gestione più professionale, insomma non c'è più a Lampedusa una gestione emergenziale del fenomeno", ha aggiunto. L'isola si avvia a chiudere una stagione turistica estremamente positiva. "Quest'estate abbiamo registrato con gli aerei un +33% e soltanto nel mese di agosto con gli aerei a Lampedusa sono arrivati 930.000 persone. Per certi aspetti, siamo molto fieri di questo, molto contenti, però questi numeri hanno messo un po' a dura prova quelli che sono i servizi che vengono erogati sul territorio, come il servizio idrico, il servizio fognario. Lo abbiamo affrontato con difficoltà. C'è stato qualche disagio per la raccolta dei rifiuti, noi abbiamo il servizio porta a porta e abbiamo avuto difficoltà a garantire sempre il rispetto dei degli orari", ha aggiunto. "Il governo potrebbe aiutarci come isola di frontiera, nel sostenere ad esempio il costo dei servizi, il costo della spazzatura. Si potrebbe prevedere di aumentare la tassa di sbarco, ad esempio. Noi abbiamo la tassa di sbarco che nel periodo estivo portiamo a cinque euro, io penso che per un turista che rimane una settimana a Lampedusa invece di pagare cinque euro ne potrebbe pagare 10 . Questo potrebbe contribuire indirettamente ad avere dei servizi a livello qualitativo migliori", ha detto ancora.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)