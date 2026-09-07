Meloni “Schengen si preserva solo difendendo i confini esterni dell’Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo un’estate molto movimentata, è chiamata ancora una volta in causa la capacità europea di rispondere alle crisi. Da questo punto di vista rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore nei modi lo spazio Schengen solo se si difendano i confini esterni dell’Unione e se tutti gli Stati membro continuano a fare la propria parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all’immigrazione clandestina di massa”.

Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il primo ministro belga, Bart De Wever.

“E’ sotto gli occhi di tutti l’impatto fortissimo che la situazione internazionale, in particolare a Hormuz, sta avendo sul costo dei carburanti, dei fertilizzanti, delle materie prime e quanto tutto questi stia pesando sui nostri cittadini e sulle nostre imprese. Per questo siamo d’accordo che il prossimo Consiglio europeo debba tornare ad affrontare i temi della competitività, del costo dell’energia e che debba farlo con più coraggio e maggiore concretezza”, ha sottolineato Meloni.

Con De Wever “abbiamo avuto uno scambio sul prossimo quadro finanziario pluriennale, quindi il bilancio dell’Ue – ha spiegato il premier -. Il negoziato sta entrando nel vivo e rimaniamo convinti che si debba arrivare a un risultato all’altezza delle nuove sfide a cui è chiamata ad affrontare. La posizione italiana parte soprattutto dal rapporto tra le politiche tradizionali: Coesione, Politica Agricola Comune e la necessità di investire sulla competitività. Continuiamo a ritenere che le due cose non siano e non possano essere in contraddizione, anzi, riteniamo che Coesione e Pac siano la precondizione per rafforzare la competitività in Europa”.

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