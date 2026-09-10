Mazda CX-6e, il nuovo SUV elettrico della Casa di Hiroshima

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Mazda amplia la propria gamma elettrica in Europa con la nuova CX-6e, SUV a batteria che abbiamo provato sulle strade intorno a Düsseldorf in occasione della presentazione europea. Un modello sviluppato attraverso il lavoro congiunto dei team di Europa, Giappone e Cina, con l’obiettivo di mantenere l’identità Mazda adattando la vettura alle esigenze e alle strade del mercato europeo. La CX-6e amplia la nuova gamma elettrica Mazda, affiancando la berlina Mazda6e. la nuova vettura arriva in un momento positivo per Mazda in Europa, dove il costruttore ha registrato una crescita del 12%, con circa 43.000 unità, mentre per l’intero anno fiscale l’obiettivo è raggiungere quota 197.000 vetture, il 21% in più. Prodotta in Cina da Changan Mazda, la CX-6e è disponibile negli allestimenti Takumi e Takumi Plus. La batteria LFP da 78 kWh alimenta un motore elettrico posteriore da 190 kW, pari a 258 CV, e 290 Nm di coppia. La trazione è posteriore e l’autonomia dichiarata raggiunge fino a 484 km nel ciclo WLTP. In corrente continua la vettura può ricaricare fino a 200 kW, passando dal 10 all’80% in circa 24 minuti. Su strada la CX-6e si è dimostrata soprattutto confortevole e facile da guidare. I 258 CV garantiscono una risposta immediata quando serve, con un’erogazione progressiva e facilmente gestibile anche nel traffico. Durante la nostra prova il computer di bordo ha segnato un consumo di circa 18 kWh/100 km, un dato interessante considerando dimensioni e massa della vettura. La capacità di traino arriva invece a 1.500 kg. All’interno il cambiamento rispetto alle Mazda più tradizionali è evidente. La plancia è dominata dal grande display panoramico da 26 pollici, dal quale si gestisce buona parte delle funzioni della vettura, mentre l’ambiente rimane pulito ed essenziale. Anche la scelta dei colori richiama l’origine giapponese del modello: tra questi spicca il Nightfall Violet, tonalità scelta per il lancio della CX-6e e capace di cambiare sensibilmente sfumatura a seconda della luce. La prova tedesca ci ha lasciato soprattutto la sensazione di una vettura molto curata nel comfort, a partire da un abitacolo particolarmente silenzioso, capace di isolare bene chi viaggia anche quando la velocità aumenta. La CX-6e arriverà sul mercato con un prezzo di 46.750 euro per la Takumi, mentre la Takumi Plus richiede un supplemento di 3.000 euro.

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