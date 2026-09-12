Masso su un’auto, muore una donna. Stava andando al funerale della madre

Una donna è morta dopo che un grosso masso è caduto da una parete rocciosa colpendo l’auto sulla quale viaggiava. È successo sulla strada regionale 521 che collega Morro Reatino a Leonessa. La donna di 66 anni, che si trovava in auto con la sua famiglia, stava seguendo il carro funebre per raggiungere il luogo del funerale della madre.

Secondo quanto ricostruito, il masso ha sfondato il tettuccio della vettura uccidendo la donna, e poi ha colpito altre vetture del corteo funebre causando il ferimento di almeno altre sette persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118