L’Urologia dell’ARNAS Garibaldi di Catania protagonista al meeting ERUS26 a Padova

PADOVA (ITALPRESS) – L’UOC di Urologia dell’ARNAS Garibaldi di Catania, diretta da Mario Falsaperla, ha preso parte a ERUS26 – EAU Robotic Urologic Section, importante appuntamento internazionale dedicato alla chirurgia urologica robotica, svoltosi a Padova dal 9 all’11 settembre.

Giunto alla sua 23esima edizione, il meeting della sezione di chirurgia robotica della Società Europea di Urologia “rappresenta uno dei principali momenti di confronto scientifico sulle più avanzate tecnologie applicate all’urologia robotica e sulle nuove tecniche chirurgiche per il trattamento delle patologie urologiche”, si legge in una nota.

In questo contesto internazionale, l’èquipe dell’ARNAS Garibaldi ha portato il proprio contributo scientifico attraverso la presentazione di un poster e di due video ad alto contenuto tecnico, illustrati alla comunità urologica europea dal dottor Trefiletti.

I contributi presentati hanno riguardato procedure chirurgiche di particolare interesse nell’ambito della chirurgia renale mini-invasiva e robot-assistita. Tra i lavori documentati nel materiale dell’evento figurano il confronto tra enucleazione laparoscopica clamp-less di tumori renali 3D e nefrectomia parziale robotica, la sfida robotica nephron-sparing “Two Tumors, One Kidney, Zero Clamps” e una procedura di eminefrectomia robot-assistita del polo inferiore sinistro.

“La partecipazione a ERUS26 conferma l’impegno dell’UOC di Urologia dell’ARNAS Garibaldi nell’innovazione tecnologica e nello sviluppo delle tecniche chirurgiche mini-invasive e robotiche, oltre alla volontà di mantenere un confronto costante con le più avanzate esperienze scientifiche europee – conclude la nota -. La presenza dell’èquipe catanese in un appuntamento di tale rilevanza rappresenta inoltre un’importante occasione di valorizzazione delle competenze professionali e scientifiche maturate all’interno dell’Azienda e testimonia il ruolo della ricerca, della formazione e dell’innovazione nel miglioramento continuo dell’assistenza ai pazienti”.

– foto ufficio stampa ARNAS Garibaldi Catania –

(ITALPRESS).