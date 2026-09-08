La nissena Sara Rossello trionfa a Taormina: è “Una Ragazza per il Cinema 2026”

CALTANISSETTA – Da Sommatino al Teatro Antico di Taormina, fino alla consacrazione su uno dei palcoscenici più suggestivi d’Italia. Sara Rossello, giovane nissena, è la nuova “Una Ragazza per il Cinema 2026”.

Un risultato prestigioso per la ragazza di Caltanissetta che, con il numero 40, ha conquistato il titolo nella finale nazionale della XXXVIII edizione di “Una Ragazza per il Cinema”, Premio nazionale di bellezza e talento che da quasi quarant’anni rappresenta una vetrina per le giovani che aspirano ad affacciarsi al mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo. La finalissima si è svolta domenica 6 settembre nella straordinaria cornice del Teatro Antico di Taormina.



Per Sara è il coronamento di un percorso iniziato quasi in punta di piedi e cresciuto rapidamente. Nell’agosto del 2025, quando aveva appena 17 anni ed era alla sua prima esperienza in un concorso, aveva infatti conquistato a Sommatino il titolo di Miss Summer 2025. In quell’occasione aveva colpito la giuria per il portamento, la spontaneità e la freschezza.



All’epoca Sara frequentava il quinto anno dell’IISS “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, indirizzo Scienze applicate, e coltivava già le sue passioni per la musica e la danza. Dopo quella prima affermazione aveva spiegato di voler continuare a concentrarsi sugli studi, senza però nascondere l’entusiasmo per un’esperienza nuova che le aveva aperto le porte di un mondo fino ad allora inesplorato.



Poco più di un anno dopo, quel percorso ha conosciuto una svolta importante. Dalla passerella di Sommatino, dove tutto era cominciato, Sara è arrivata fino a Taormina, confrontandosi in finale con ragazze provenienti da tutta Italia: sono state 91 le finaliste approdate all’atto conclusivo della manifestazione.



E proprio sul palco del Teatro Antico è arrivato il momento più bello: l’incoronazione di Sara Rossello come “Una Ragazza per il Cinema 2026”.

Un successo che porta anche il nome di Caltanissetta alla ribalta nazionale e che, soprattutto, può rappresentare per Sara non un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova avventura nel mondo dello spettacolo.