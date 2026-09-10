iPhone Duo: le fotocamere sono peggiori di iPhone 17 base?

(Adnkronos) – Le pagine delle specifiche tecniche pubblicate da Apple per iPhone Duo indicano che la fotocamera principale ha una focale equivalente di 26mm e un'apertura ƒ/1.6, dotata di stabilizzazione ottica dell'immagine a spostamento del sensore e di messa a fuoco Hybrid Focus Pixels, quest'ultima usata anche per ottenere uno zoom Telephoto 2x da 12MP ritagliato dallo stesso sensore. La pagina di iPhone 17e, il modello più economico della gamma 17, riporta una fotocamera principale identica per focale e apertura, con la stessa dicitura Hybrid Focus Pixels adottata da iPhone Duo per l'autofocus. La coincidenza, tuttavia, non è completa. Sulla pagina di iPhone 17e la stabilizzazione ottica dell'immagine è descritta in modo generico, senza il riferimento allo spostamento del sensore che invece compare per iPhone Duo. Questo elemento, al contrario, coincide con quanto indicato per iPhone 17 standard, la cui pagina abbina la stabilizzazione a spostamento del sensore a una terminologia di autofocus diversa, "100% Focus Pixels", la stessa usata anche da iPhone 18 Pro ma assente sia su Duo sia su 17e. Il quadro che ne risulta colloca la fotocamera principale di iPhone Duo in una posizione intermedia tra iPhone 17e e iPhone 17: il dispositivo eredita la stabilizzazione ottica a spostamento del sensore tipica di iPhone 17, ma monta un sensore con autofocus in stile iPhone 17e basato su Hybrid Focus Pixels. Questa sovrapposizione terminologica con iPhone 17e alimenta online le ipotesi di un sensore condiviso tra i due modelli. Apple non ha reso pubblici né le dimensioni del sensore né il pixel pitch della fotocamera principale di iPhone Duo, lasciando per ora la dicitura Focus Pixels come unico collegamento ufficiale con iPhone 17e. iPhone Duo parte da 2.369 euro, con i preordini in apertura il 16 ottobre e il debutto sul mercato fissato per il 23 ottobre.

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