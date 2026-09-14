Asma grave, all’Asp di Caltanissetta via libera ai farmaci biologici

La Pneumologia dell’Asp di Caltanissetta, diretta da Nicola Ciancio, è stata autorizzata dall’assessorato regionale alla Salute alla prescrizione di farmaci biologici per il trattamento dell’asma grave. I pazienti adulti affetti da forme severe o molto severe della patologia, non controllate con le terapie convenzionali, potranno così accedere ai trattamenti nella città Nissena.

Nel bacino che comprende le province di Caltanissetta, Enna e Agrigento, finora risultavano autorizzate alla prescrizione le unità operative di Medicina di Gela e Sciacca e quella di Otorinolaringoiatria di Enna.

I farmaci biologici consentono un trattamento personalizzato, intervenendo in maniera mirata sui meccanismi alla base delle forme più severe di asma.

Nei prossimi giorni il direttore della Pneumologia, Nicola Ciancio, d’intesa con la direzione strategica dell’Asp, definirà le modalità di accesso all’ambulatorio dedicato, attualmente in fase di organizzazione.

“Questo riconoscimento – afferma il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Salvatore Ficarra – conferma che innalzare il livello delle prestazioni erogate è la chiave per garantire cure di alta specializzazione e ridurre i disagi legati alla mobilità sanitaria”. (Ansa)