HyperX Cloud Alpha 2 Wireless: la recensione

(Adnkronos) – Le HyperX Cloud Alpha Wireless rappresentavano già un punto di riferimento assoluto per l'autonomia eccezionale, ma le nuove HyperX Cloud Alpha 2 Wireless alzano ulteriormente l'asticella puntando a colmare quelle piccole lacune strutturali e di connettività del modello precedente, a partire dall'introduzione della doppia connettività simultanea a 2,4 GHz e Bluetooth che consente di gestire contemporaneamente l'audio di gioco da PC o console e le chiamate o la musica dallo smartphone con il microfono a braccio sempre attivo. L'inconfondibile DNA della linea Cloud si conferma nella solida struttura in alluminio pressofuso color rosso e nero, affiancata da padiglioni in morbidissima similpelle con imbottitura in memory foam ad alta densità che offrono un ottimo isolamento acustico passivo e una pressione ben distribuita sul capo, offrendo comfort e un bilanciamento dei pesi che fa quasi dimenticare di indossarle anche durante le sessioni più lunghe. La soluzione tecnica più convincente è rappresentata dall'architettura dei driver a doppia camera da 50 mm, una scelta ingegneristica che risolve alla radice uno dei problemi più comuni delle cuffie da gioco tradizionali: l'effetto "impastato" causato dai bassi invadenti. Dedicando un volume d'aria separato alle frequenze basse e uno distinto per i toni medi e alti, il sistema impedisce ai boati delle esplosioni o ai colpi d'arma da fuoco di soffocare le frequenze medio-alte, dove si concentrano i dettagli acustici più critici. Il risultato è una scena sonora di rara pulizia e definizione, caratterizzata da una risposta in frequenza equilibrata e da una dinamica straordinaria. In ambito competitivo, questa separazione acustica si traduce in una spazialità tridimensionale estremamente precisa, capace di offrire un posizionamento direzionale nitido e immediato; chi gioca a titoli FPS ed eSport può così percepire all'istante la direzione esatta dei passi di un avversario in avvicinamento, la provenienza di uno sparo distante o il rumore di una ricarica dietro un ostacolo, garantendo un vantaggio tattico decisivo durante le fasi più concitate della partita. Mentre il microfono staccabile a condensatore offre una resa vocale chiara, nitida e ben isolata dai rumori di fondo grazie a un algoritmo di cancellazione attiva e a un filtro pop integrato davvero efficaci nel tagliare i fruscii delle ventole del PC o i clic della tastiera, la trasmissione dati wireless impone inevitabilmente i propri limiti strutturali. L'algoritmo di compressione applicato al segnale audio via radio tende infatti a comprimere lo spettro delle frequenze, privando la voce di una parte di quel calore e di quelle sfumature profonde che solo un microfono cablato sa restituire. Questa caratteristica rende il braccetto orientabile assolutamente perfetto per il coordinamento tattico in multiplayer, per le chiamate su Discord o per una telefonata al volo via Bluetooth, ma mostra i suoi limiti se l'obiettivo è la produzione di contenuti di alto livello; per sessioni di streaming professionale, podcasting o registrazioni vocali da destinare alla pubblicazione, la risposta in frequenza e il dettaglio offerti da un microfono da studio USB o XLR esterno restano ancora una scelta imprescindibile. La vera rivoluzione di questo modello risiede nell'introduzione della sua innovativa stazione base di trasmissione a 2,4 GHz, un componente che trasforma il classico trasmettitore USB in un vero e proprio hub di controllo avanzato per la postazione da gioco. Oltre a garantire un collegamento audio privo di ritardi percepibili e con un raggio d'azione esteso, questa dock si distingue per la presenza di comandi fisici a portata di mano che evitano di dover cercare i tasti alla cieca sui padiglioni o di interrompere la partita per aprire il software. La magia risiede nella completa riprogrammabilità gestita tramite l'applicazione HyperX NGENUITY, grazie alla quale i tasti e le ghiere fisiche possono essere assegnati a comandi personalizzati, permettendo ad esempio di mutare il microfono di sistema, passare al volo da un preset di equalizzazione per FPS a uno musicale, o regolare il bilanciamento tra l'audio di gioco e la chat vocale con un semplice gesto. L'illuminazione RGB integrata trascende la mera funzione estetica per diventare uno strumento di feedback visivo estremamente utile, configurabile per segnalare eventi chiave come il microfono disattivato, il livello della batteria in esaurimento con un lampeggio rosso o persino notifiche in arrivo dalle app di messaggistica. A tutto questo si aggiunge la memoria integrata nella base, capace di conservare i profili di ascolto ed equalizzazione così da averli sempre pronti all'uso anche quando si collegano le cuffie a una console o a un secondo PC sprovvisto del software dedicato, integrandosi al contempo con l'illuminazione dell'intero ecosistema da scrivania per offrire un'esperienza d'uso completa, intuitiva e fluida. Nonostante il software mostri ancora qualche margine di miglioramento e necessiti di futuri aggiornamenti per esprimere tutto il suo potenziale, l'esperienza d'uso generale viene coronata dall'incredibile batteria integrata che garantisce fino a 250 ore di riproduzione continua con una singola carica, confermando le HyperX Cloud Alpha 2 Wireless come una scelta di fascia premium assolutamente eccellente e completa per chiunque cerchi la combinazione definitiva tra comodità, qualità audio e un'autonomia che non teme alcun rivale.

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