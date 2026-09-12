Gp Madrid, Norris in pole davanti ad Antonelli: la griglia di partenza

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Lando Norris agguanta la prima storica
pole position
al Madring con il super tempo di 1:31.824 e scatterà dunque davanti a tutti nel Gran Premio di Spagna di domani, domenica 13 settembre, a Madrid. Il campione del mondo in carica precede con la sua McLaren il leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli, sfilandogli il miglior giro nelle qualifiche di appena 11 millesimi. Alle loro spalle Max Verstappen, poi le Ferrari di Lewis Hamilton (in testa fino a pochi secondi dalla fine) e Charles Leclerc. George Russell chiude sesto davanti a Oscar Piastri. Ecco la griglia di partenza del Gp di Madrid di domani, domenica 13 settembre: 1. Lando Norris (McLaren)
2. Kimi Antonelli (Mercedes)
3. Max Verstappen (Red Bull) 4. Lewis Hamilton (Ferrari) 5. Charles Leclerc (Ferrari) 6. George Russell (Mercedes) 7. Oscar Piastri (McLaren) 8. Liam Lawson (Red Bull) 9. Franco Colapinto (Alpine) 10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 11. Nico Hulkenberg (Audi) 12. Gabriel Bortoleto (Audi) 13. Esteban Ocon (Haas) 14. Pierre Gasly (Alpine) 15. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 16. Alexander Albon (Williams) 17. Carlos Sainz (Williams) 18. Fernando Alonso (Aston Martin) 19. Sergio Perez (Cadillac) 20. Valtteri Bottas (Cadillac) 21. Oliver Bearman (Haas) 22. Lance Stroll (Aston Martin)
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