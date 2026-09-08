Futuro Nazionale, dopo Sforzini sarà espulso anche Ruvolo. E lui si riprende la sede prestata a Vannacci

(Adnkronos) –

Dopo l'espulsione da Futuro Nazionale di Luca Sforzini, Roberto Vannacci mette nel mirino anche Stefano Ruvolo. "Questione di ore" -a quanto apprende l'Adnkronos- e l'imprenditore fondatore di "Patto per l'Italia" che ha stretto un'alleanza politica con l'ex capo della Folgore sarà cacciato. Secondo gli ultimi boatos raccolti da Adnkronos in Transatlantico, a Montecitorio, la lettera ufficiale è già pronta e sta per partire, contestando a Ruvolo le critiche alla linea del partito, espresse negli ultimi giorni. Ma c'è un ma che per Vannacci potrebbe trasformarsi in un pericoloso boomerang. La sede nazionale del partito, quella in via in Lucina 17 allo stesso pianerottolo della sede di Forza Italia, infatti, è stata prestata a Fn proprio da Ruvolo che a questo punto non ci penserebbe due volte e rientrarne in possesso.

L'espulsione di Ruvolo non è un caso isolato, arriva infatti dopo quella Sforzini, presidente di Rinascimento nazionale, think tank finora di riferimento di Vannacci, messo alla porta al generale "a seguito delle sue ripetute sortite sulla stampa e sui social network foriere di attacchi ad altri iscritti del partito e di descrizioni del movimento del tutto infondate".

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