Femminicidio A1, il sindaco di Squinzano: “Entro giovedì i funerali di Lorena Isceri, dare seguito all’appello del padre”

(Adnkronos) – Oggi pomeriggio alle 18.30 una manifestazione spontanea di solidarietà si terrà a Casalabate, in provincia di Lecce, davanti all'abitazione estiva della famiglia di Lorena

Isceri, la donna di 45 anni vittima di femminicidio nei giorni scorsi a

Barberino del Mugello

, vicino Firenze, a opera del suo ex compagno, Federico Vella, 36 anni, che, dopo averla picchiata e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto, l'ha gettata da un cavalcavia della A1 prima di suicidarsi. Il padre della vittima è rimasto a casa mentre la madre e il fratello sono partiti per il capoluogo toscano dove la donna e lavorava viveva da tempo. "Domani sera o dopodomani sera, a seconda del giorno delle esequie, quindi la sera precedente ai funerali – spiega all'Adnkronos il sindaco Mario

Pede – faremo una fiaccolata a Squinzano con partenza dalla abitazione di Lorena fino alla panchina rossa della villa comunale". I funerali si terranno mercoledì o giovedì pomeriggio nella chiesa di Maria Regina a Squinzano. Il sindaco preannuncia la proclamazione del lutto

cittadino per quella giornata. "Oltre a manifestare la mia solidarietà e vicinanza all'amico Franco – aggiunge a proposito delle parole commosse pronunciate dal padre della vittima – ritengo che al suo accorato appello bisogna dare seguito, impegnandosi a tutti i livelli, istituzionali, politici ma anche la società civile, le associazioni e le famiglie. Questa è una guerra nella quale tutti sono toccati e chiamati in causa. Il fenomeno è complesso – evidenzia Pede – e, come tale, va accompagnato da un percorso collettivo tanto legislativo che socio culturale. Per poterlo estirpare dobbiamo necessariamente agire in rete e in sinergia". Il sindaco ringrazia "i fratelli fiorentini" per la solidarietà espressa ieri con una fiaccolata affollata. "Di fronte a determinati temi bisogna cercare quanto più coesi e promotori di queste azioni di sensibilizzazione, perché dobbiamo smuovere le coscienze e mantenere alta la soglia dell'attenzione. Ho apprezzato moltissimo quanto hanno fatto a Firenze perchè è vero che Lorena era una figlia di Squinzano ma ormai a Firenze aveva il suo mondo. Alla comunità fiorentina va la mia gratitudine". Oggi è in programma anche l'autopsia sui corpi di Lorenza Isceri e Federico Vella.

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