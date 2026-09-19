Evade dai domiciliari dopo una lite con la compagna, 45enne denunciato a Catania

Si e’ allontanato dalla sua abitazione di Palermo, dove si trovava agli arresti domiciliari, e ha raggiunto autonomamente la caserma dei Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga per raccontare ai militari che in tarda serata, in seguito a un’accesa lite con la compagna aveva deciso di allontanarsi. Protagonista della vicenda un 45enne, denunciato per evasione. L’uomo, di origini catanesi, era sottoposto alla misura agli arresti domiciliari presso l’abitazione della compagna a Palermo. In seguito a una violenta discussione con quest’ultima, ha percorso 300 chilometri per raggiungere Catania, citta’ di residenza della sorella, e ‘sfogarsi’ con lei. Le motivazioni non hanno escluso le conseguenze previste dalla legge per la violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. Per lui, dunque, sulla base degli indizi raccolti, e’ scattata la denuncia per evasione ed e’ stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari questa volta a Catania. (AGI)