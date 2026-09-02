Europei pallavolo, è super Italia: Svezia ko e azzurre in semifinale

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L'Italvolley c'è e continua a sognare. Oggi, mercoledì 2 settembre, la nazionale femminile guidata dal ct Julio Velasco batte la Svezia in rimonta nei quarti degli Europei e stacca il pass per la semifinale del torneo. Grande prova delle azzurre, che a Brno superano le svedesi 3-1 (21-25, 26-24, 25-21, 25-23 i parziali), già battute nella fase a gironi ma stavolta spinte da una super Haak. Settima vittoria consecutiva in altrettante gare per l'Italia, trascinate dalle solite Egonu (27 punti), Antropova (22) e Sylla (14): un successo che vale l’accesso alle Final Four di Istanbul, dove sabato ci sarà da affrontare la vincente della sfida tra Polonia e Olanda. La vittoria delle azzurre è stata analizzata dal ct Velasco ai microfoni di Rai Sport: "Molte volte – ha spiegato – si parla di pazienza, ma è una parola che non mi dice niente. Conta la lucidità, non siamo state lucide. Per esempio, su Haak dovevamo difendere meglio. Quando siamo state lucide l’abbiamo fatto e abbiamo anche attaccato meglio. Noi non ci dobbiamo innervosire quando ci fanno i punti, dobbiamo essere più lucide". Il commissario tecnico ha poi parlato delle singole prove: "Orro? Non è stata molto precisa, tra la difesa e l’alzata deve esserci una piccola pausa. Sennò si gioca di fretta. Sylla? Lei è stata molto lucida in difesa".

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