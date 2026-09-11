È morto l’anziano sedato e operato dalla badante con un coltello da cucina

È morto Antonio Reggio, l’anziano che era stato sedato e operato con metodi casalinghi dalla propria badante. La donna, convinta che l’87enne avesse un animale nella pancia, ha allestito una sala operatoria rudimentale nella camera da letto dell’assistito per poi sedarlo e provare a operarlo. La caregiver, cercando di estrargli dall’addome quello che doveva essere un parassita, gli ha inferto diverse ferite profonde con un coltello da cucina. L’uomo è morto dopo tre settimane di agonia nell’ospedale di Catanzaro. Per la badante di origine ucraina l’accusa passa da tentato omicidio aggravato a omicidio.

L’aggressione di agosto

La notte tra il 18 e il 19 agosto, la badante, per “aiutare” l’87enne a liberarsi da ciò che avrebbe avuto nella pancia, avrebbe fatto sdraiare l’uomo sul letto per somministrargli sostanze dall’effetto sedativo. Poi, una volta addormentato, gli ha lacerato l’addome con un coltello domestico. Una volta che la polizia è arrivata nell’abitazione, hanno trovato l’anziano privo di sensi con diverse bende intrise di sangue sulla pancia. Antonio Reggio era stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice rosso all’ospedale di Vibo Valentia, per poi essere trasferito nella struttura sanitaria di Catanzaro. I medici avevano evidenziato un’emorragia toracica massiva, una ferita da taglio nella regione ipogastrica e multiple fratture scomposte.

La giustificazione della donna

La badante, accusata ora di omicidio, non era la caregiver fissa che assisteva l’anziano, ma stava sostituendo temporaneamente una sua connazionale. La donna aveva iniziato a lavorare verso la fine di giugno di quest’anno e avrebbe dovuto terminare il rapporto di lavoro il 20 agosto, il giorno successivo a quello della presunta aggressione. Agli investigatori, l’indagata ha spiegato che ha agito nella convinzione che il professore Reggio avesse “un animale nella pancia” e che fosse quindi necessario intervenire chirurgicamente per estrarlo. Durante la perquisizione dell’abitazione, gli agenti hanno sequestrato diversi coltelli, guanti in lattice e flaconi di soluzione salina, ritenuti riconducibili ai preparativi della presunta operazione.